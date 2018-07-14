Küçük Çaplı Yangın Vatandaşı Meraklandırdı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gaziantep Caddesinde bir iş yerinin bacasında çıkan küçük çaplı yangın meydana geldi.

Yangın Düzce kent merkezi Gaziantep Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Gaziantep Caddesinde bir restoranın bacasından dumanlar çıktı. Duman çıkması üzerine vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Düzce Belediye itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edilen yangında korkulan olmadı. Meraklı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesini film izler gibi izlediler. - DÜZCE