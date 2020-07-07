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Küçük buzağılar kazanç kapısı oldu

Mamak Belediyesi Neşet Ertaş Aile Merkezi amigurumi kursunda eğitim gören 18 kursiyer, "Buzu Projesi"ne başvurarak, 15 günde 150 buzağı ördü.

Küçük buzağılar kazanç kapısı oldu
07.07.2020 13:09 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:13

Mamak Belediyesi Neşet Ertaş Aile Merkezi amigurumi kursunda eğitim gören 18 kursiyer, "Buzu Projesi"ne başvurarak, 15 günde 150 buzağı ördü. Kadınlar, pandemi döneminde böylece hem üretti hem de aile bütçelerine katkı sağladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kursların eğitime ara vermesiyle evlerinde kalan kadınlar, süreç içerisinde üretmeye devam etti. Mamak Belediyesi Neşet Ertaş Aile Merkezi amigurumi kursunda eğitim gören 18 kursiyer, Instagram üzerinden tanıştıkları AmigurumiTurkey ailesinin uyguladığı "Buzu Projesi"ne başvurarak, 15 günde 150 buzağı ördü. Kadınların ördükleri buzağılar, bir şirket tarafından promosyon olarak dağıtıldı. Küçük buzağılar sayesinde kadınlar pandemi döneminde hem üretti hem de aile bütçelerine katkı sağladı.

Evde kaldıkları süre içinde projenin ilaç gibi geldiğini belirten kursiyerlerden 20 yaşındaki Rabia Çalı, "Korona virüsten dolayı evde kalmak bayağı sıkıcı gelmişti. Hocamız bize bu projeden bahsettiğinde çok mutlu oldum ve hemen projeye katılmak istediğimi söyledim. AmigurumiTurkey ailesiyle tanıştık. Mamak grubumuz kuruldu. Şirket bize örgü kitleri gönderdi. Türkiye genelinde binlerce kadın olarak 40 bin ineklik projeye biz de katkı sunduk. Hem kazandık hem de ördüğümüz buzağılar yüzlerce çocuğu sevindirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Mamak Belediyesi Aile Merkezlerinde yün iplikler ve tığ yardımıyla belli şablonlara uygun olarak örülüp, elyaflarla doldurularak farklı şekiller verilen oyuncaklar, kadınların geçim kaynağı oluyor. Çocuklara oyun esnasında zarar vermeyecek oyuncak arayışında bulunan anneler ve örgü merakı olan kadınlar için alternatif olan örgü bebek kursu (amigurumi), Aile Merkezi kursiyerlerinin vazgeçilmezi oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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