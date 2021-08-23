Küçük boksöre yaş günü sürprizi
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Küçük boksöre yaş günü sürprizi

Küçük boksöre yaş günü sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, boks kursuna devam eden Hasan Taha Özavcı'ya arkadaşları yaş günü sürprizi yaptı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, boks kursuna devam eden Hasan Taha Özavcı'ya arkadaşları yaş günü sürprizi yaptı. Antrenör Ömer Taşdelen öncülüğünde hazırlanan pasta küçük boksörlere ikram edildi.

İki yıldan bu yana boks kursuna devam eden Hasan Taha Özavcı 12 yaşına basarken, arkadaşlarının hazırladığı pastayı kesti. Antrenör Ömer Taşdelen'in öncülüğünde bir araya gelen küçük boksörler, arkadaşlarını kutladı. Hasan Taha'yı tebrik eden Antrenör Ömer Taşdelen, kursa devam eden gençlerin içinden şampiyonlar çıkacağına inandığını söyledi. Taşdelen, Hasan Taha'nın da başarılı bir sporcu olduğunu anlattı. Yaş gününe Hasan Taha'nın ailesi de katıldı - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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