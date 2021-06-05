Küçük bir serayla başladıkları çilek üretiminde yıllık 70 ton üretim hacmine ulaştılar
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Küçük bir serayla başladıkları çilek üretiminde yıllık 70 ton üretim hacmine ulaştılar

Küçük bir serayla başladıkları çilek üretiminde yıllık 70 ton üretim hacmine ulaştılar
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Ekonomi

Sinop'ta yılın kadın mikro girişimcisi ödülüne layık görülen 4 çocuk annesi Alime Çekirdek, eşiyle başladıkları çilek üretimini 5 yılda 3 bin metrekare alana çıkararak üretimde yıllık 70 tona ulaşmayı başardı.

Sinop'ta yılın kadın mikro girişimcisi ödülüne layık görülen 4 çocuk annesi Alime Çekirdek, eşiyle başladıkları çilek üretimini 5 yılda 3 bin metrekare alana çıkararak üretimde yıllık 70 tona ulaşmayı başardı.

Mertoğlu köyünde oturan Alime Çekirdek, eşi Ümit Çekirdek ile 2016'da çilek üretimi yapmaya karar verdi.

Kadın girişimci olarak Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Sinop Şubesi tarafından verilen mikrokredi ile küçük bir çilek serası oluşturan Çekirdek, eşinin de desteğiyle topraksız tarım uygulamasıyla üretim hacmini büyüttü.

Aradan geçen süreçte seralarının büyüklüğünü 3 bin metrekareye ulaştıran ve yıllık 70 ton çilek üretimi yapmaya başlayan Alime Çekirdek, başarısıyla yılın kadın mikro girişimcisi ödülüne de layık görüldü.

Alime Çekirdek, AA muhabirine, yurt dışında çalışan eşinin ülkeye dönmesinin ardından tarımla uğraşmaya başladıklarını söyledi.

Bir dönem sebze yetiştiriciliği yaptıklarını ancak gelirinin az olmasından dolayı çilek üretimine yöneldiklerini anlatan Çekirdek, "Seramızda topraksız tarım uygulamasıyla çilek üretimi yapmaya başladık. Verimin güzel, talebin de çok olması üzerine seralarımızı büyütmeye karar verdik." dedi.

Aldığı mikrokredi desteğiyle de üretim alanlarını genişletmeye başladıklarını vurgulayan Çekirdek, şöyle devam etti:

"Seramızı bir dönüme çıkardık ancak taleplere yine yetişmekte zorluk çektik. Geldiğimiz noktada 3 bin metrekare alan üzerinde çilek üretimi yapıyoruz. Ürünleri pazarlamada sorun yaşamıyoruz. Aileler çocuklarıyla buraya gelerek çilek topluyor. Özellikle çocuklar çok seviniyor. Uygulama bu şekilde olduğundan pazar sıkıntımız olmuyor. Aynı zamanda bazı işletmelerle çalışıyoruz. Onların ihtiyaçları oluyor. Eğer çok fazla çilek olursa pazarda kendimiz de satış yapıyoruz."

"Gecemizi gündüzümüze kattık"

Çekirdek, yılın kadın mikro girişimcisi ödülünü almasının kendisi için gurur verici olduğunu anlatarak "Eşimle bir hedefimiz vardı. Gecemizi gündüzümüze katarak bu noktaya geldik. Geceleri ışık çekerek seralarımızı oluşturduk. Kadınlar olarak her alanda var olmalıyız. Yılmadan, usanmadan mücadele etmeliyiz. Tüm kadınlara çağrım, kendilerine güvensinler. Bundan sonraki hedefim çilek üretim alanlarımızı daha da büyütmek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu Çekirdek ailesini seralarında ziyaret edip başarılar dileyerek Alime Çekirdek'e yılın kadın mikro girişimcisi ödülünü verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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Küçük bir serayla başladıkları çilek üretiminde yıllık 70 ton üretim hacmine ulaştılar - Haberler Ekonomi
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