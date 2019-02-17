Küçük Bir Dini Cemaatte Yaşananlar, Türk Yönetmene Berlinale'de 'En İyi' Ödülünü Kazandırdı

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de 10 gün süren 69. Berlinale Film Festivali'nde ödül alan tek Türk yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay oldu. Almanya doğumlu Köln Üniversitesi Sanat Akademisi mezunu Büyükatalay, senaryosunu yazıp yönettiği 'Oray' filmiyle 'En İyi İlk Film' ödülüne layık görüldü. Oray, Berlinale'nin Alman Sinema Perspektif bölümünde gösterildi.

GENÇLERDEN OLUŞAN DİNİ CEMAATİ ANLATTI Film, Almanya'da doğan üçüncü kuşak Türk ve onların farklı etnik kökenli Müslüman arkadaşlarının Köln'de kurduğu küçük bir dini cemaatte yaşananları konu ediyor. 32 yaşındaki yönetmen "Filmin Türkiye'de gösterilmesini çok istiyorum. En büyük arzum Türkiye'de festivallerde ve sinemalarda yer bulması" dedi. Filmin bazı ülkelerden davetler aldığını belirten Büyükatalay "ABD ve Tacikistan'dan bizi davet etti. Başka ülkelerle de görüşmeler sürüyor" dedi.

İSLAM HAKKINDA YAPILAN FİLM DEĞİL

Bazı çevrelerin İslam propagandası yaptığı, bazılarının da Müslümanları kötü gösterdiği gerekçesiyle filmi eleştirdiğini söyleyen Büyükatalay "Benim de içinde büyüdüğüm, tanıklık ettiğim ve bazı şeyler yaşadığım küçük bir dini cemaate günlük çatışmaları anlatmaya çalıştım. Bu film, İslam hakkında yapılan bir film değil. Almanya'da yaşayan üçüncü nesil Müslüman kimliğine bürünmüş gençlerin filmi. Filmle İslam'ı anlatmak istediğimi söylüyorlar. Hayır ben İslam'ı anlatmıyorum. Köln'de yaşanan İslam, Türkiye'de yaşanan İslam ve Endonezya'da yaşanan İslam birbirinden farklı. Yüz dakikalık bir film İslam'ı ve dini sistemi anlatamaz. Marjinalliği ve kendi kurduğumuz cemaatlerin ruhunu anlatmaya çalıştım. O ruhu seyirciyle buluşturmak istedim" diyor.

BİTİRME TEZİ ÖDÜL GETİRDİ

İlk uzun metrajlı filmi Oray'ı aslında mezuniyet tezi olarak çektiğini ve ödül kazandığını kaydeden Büyükatalay "Babam ve annem haca gittiklerinde dedemle baş başa kaldık. Dedemle yaşadıklarımı ve ikimizin dünyasını yansıtan kısa metrajlı bir proje hazırlıyorum. Bu projemi de tamamlamak istiyorum" dedi.