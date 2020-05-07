Küçük Belinay'a Emniyet'ten 'İstiklal Marşı' ödülü
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Küçük Belinay'a Emniyet'ten 'İstiklal Marşı' ödülü

Küçük Belinay'a Emniyet'ten 'İstiklal Marşı' ödülü
07.05.2020 18:13 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:16

Küçük Belinay'a Emniyet'ten 'İstiklal Marşı' ödülüBURSA'nın Orhangazi İlçesi'nde, İstiklal Marşı'nı okuduğu video sosyal medya üzerinden paylaşılan Elif Belinay Kaplan (8), emniyet ekipleri tarafından hediyelerle ödüllendirildi.

Küçük Belinay'a Emniyet'ten 'İstiklal Marşı' ödülü

BURSA'nın Orhangazi İlçesi'nde, İstiklal Marşı'nı okuduğu video sosyal medya üzerinden paylaşılan Elif Belinay Kaplan (8), emniyet ekipleri tarafından hediyelerle ödüllendirildi. Ayrıca küçük Elif'e fahri trafik dedektif kimlik kartı verildi.

Orhangazi İlçesi'nde yaşayan Murat-Meryem Kaplan çiftçinin ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Elif Belinay Kaplan, mart ayında kutlanan İstiklal Marşı'nın Kabulü Haftası'nda İstiklal Marşı'nı okudu. Bu görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılırken, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de dikkatini çekti. Büyük beğeni toplayan video sonrası, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Olcay Esmer, küçük kızı ve ailesini evinde ziyaret etti.

Belinay'ın İstiklal Marşını çok güzel okuduğunu belirten Trafik Büro Amiri Olcay, kendisini ödüllendirmek istediklerini kaydetti. Trafik ekipleri tarafından Belinay'a hediye ile birlikte trafik dedektif kimlik kartı verildi. Emniyet ekiplerine, İstiklal Marşını tekrar okuyan Belinay, hediyelerden dolayı teşekkür etti.

Küçük Belinay'a Emniyet'ten 'İstiklal Marşı' ödülü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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