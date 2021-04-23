Küçük başkandan büyükleri aşıya davet etti
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Küçük başkandan büyükleri aşıya davet etti

Küçük başkandan büyükleri aşıya davet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başkanlık makamını devrettiği 2. Sınıf öğrencisi, büyüklerini aşıya davet etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başkanlık makamını devrettiği 2. Sınıf öğrencisi, büyüklerini aşıya davet etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başkanlık makamını İzmit Emek Dayanışma İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Eda Atalay'a devretti. Büyükakın çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirtirken Başkan Büyükakın'dan koltuğunu alan 2. Sınıf öğrencisi Eda Atalay ise gelecek yıllarda 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayabilmek için büyüklerine aşı yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bu koltuğu kendisine verdiği için Başkan Büyükakın'a teşekkür eden Eda Atalay, "Ben arkadaşlarım ile birlikte 2 yıldır 23 Nisan'ı kutlayamıyorum. Önümüzdeki yıllarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayabilmek için bir önerim var. Haydi büyükler aşıya" dedi.

Daha iyi başkan olduğunu ifade ettiği Minik başkan Atalay'a "Ben okula gideyim sen başkanlık yap" teklifine bulunan Başkan Büyükakın ise çocuklar için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Çocuklar bizim her şeyimiz, onların yaşamlarında güzelliklerin hakim olması ve aydınlık gelecekleri için fedakarlıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Çocuk bayramı dolayısı ile başkanlık koltuğuna oturan öğrenci Eda Atalay, İzmit Emek Dayanışma İlk ve Ortaokuluna resim ve müzik atölyesi, okul kütüphanelerinin büyütülmesi ve arkadaşları ile rahatça spor yapabilecekleri yeni spor alanların oluşturulmasını istedi. Başkan Büyükakın, Atalay'ın isteklerini "Tamam Başkanım" şeklinde cevaplayarak isteklerin yerine getirileceğini ifade etti. - KOCAELİ

Küçük başkandan büyükleri aşıya davet etti
Küçük başkandan büyükleri aşıya davet etti
Küçük başkandan büyükleri aşıya davet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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