Küçük Başak'tan Polis Haftası'na özel klip Küçük Başak'tan Polis Haftası'na özel klip Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eğitim gören 7 yaşındaki 1. Sınıf öğrencisi Başak Nehir polis haftasını yaptığı özel resim ile kutladı.

Küçük Başak'tan Polis Haftası'na özel klip

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eğitim gören 7 yaşındaki 1. Sınıf öğrencisi Başak Nehir polis haftasını yaptığı özel resim ile kutladı.

Polis haftası dolayısıyla yaptığı resimle Polis haftasını kutlayan Sarıkamış Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencisi Başak Nehir, yaptığı resmi videoya çekti. Nehir, "10 Nisan Polis Haftası kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA