Küçük Bahçıvanlar Sebze Dikti

MENEMEN, İZMİR (Habermetre) - Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın göreve gelmesinden kısa bir süre sonra hizmete açtığı Ulukent Anaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, ekolojik tarımı uygulamalı olarak öğreniyor. Minik öğrenciler okul bahçesinde ekolojik tarım için ayrılmış toprak alanda, mevsimine uygun olarak yetişebilecek fideleri dikti.

Anaokulu Öğretmenleri'nin de fidan dikimine yardımcı olduğu öğrenciler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen sebze fidelerini, minik elleriyle kazdıkları toprağa diktiler.

Öğrencilerin küçük yaşta toprak bilincini benimsemelerinin önemli olduğunu ifade eden İlçe Tarım Müdürü Fatih Çiçek, "Minik öğrencileri, kışlık sebzelerin dikimi ve yetişmesi hakkında bilgilendirdikten sonra uygulamalı olarak sebze fidelerini dikmelerini sağladık. Minik öğrencilerin çok keyif aldıkları bu etkinlikte, öğrencilere üretim bilincini aşılarken, toprağa ve doğaya duyarlı olmalarını anlatmaya çalıştık" dedi.

PEHLİVAN: HASAT DA YAPACAKLAR

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Okulumuzda çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak için, içinde bulundukları bahçe ve ortamdan yararlanmalarını sağlıyoruz. Deneyimler elde edecekleri, inceleme, gözlem yaparak sebep-sonuç ilişkileri kurabilecekleri etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

Amaçlarının öğrencilere günlük tükettikleri sebzelerin sofralara nasıl geldiğini anlatmak olduğunu ifade eden Pehlivan, "Bu çalışmamızla çocuklar toprağın nasıl bellenip havalandığını gördüler. Verilen fideleri kendi elleriyle toprağa diktiler. Can suyunu verdiler. Her gün sulayacaklar. Gelişimini izleyecek ve birkaç ay sonra da sofralarında yiyecekler. Ağaç yaş iken eğilir atasözünden yola çıkılarak küçük bahçıvanlar projesini daha da çeşitlendireceğiz" diye konuştu.

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