Küçük Bahçıvanlar Parkı'nda ilk hasat yapıldı
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Küçük Bahçıvanlar Parkı'nda ilk hasat yapıldı

29.12.2020 16:24 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:29
Küçük Bahçıvanlar Parkı'nda ilk hasat yapıldı

Çocukların kent tarımını öğrenmesi ve üretmenin önemini kavraması için Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılan Küçük Bahçıvanlar Parkı'nda ilk hasat yapıldı.

Çocukların kent tarımını öğrenmesi ve üretmenin önemini kavraması için Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılan Küçük Bahçıvanlar Parkı'nda ilk hasat yapıldı.

Beylikdüzü Belediyesinin kent tarımını destekleyen projelerinden biri olan ve ilk fidelerinin çocuklarla birlikte dikildiği Küçük Bahçıvanlar Parkı'nda ilk hasat yapıldı. Ekim ayında bin metrekarelik ekim alanına sahip parkta iki bin fideyi toprakla buluşturan çocuklar, emeklerinin karşılığını yaptıkları hasatla aldı. Etkinlik kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, minik ellerin toprakla buluşturduğu mahsullerin hasadını da yine onlarla gerçekleştirdi. Başkan Çalık, oğlu Denizhan ve çocuklarla birlikte kıvırcık, pazı ve karalahana gibi kışlık sebzeleri büyük heyecanla toplarken program sonunda katılanlara çocuk dergisi ve Türk bayrağından oluşan hediyeler verdi.

"Arzumuz, evlatlarımızın toprağı tanımasıydı"

Etkinlik boyunca çocuklarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Toprağa ve üretmeye önem veren bir anlayışla yol yürüdüğümüzü her fırsatta söylüyoruz. Küçük Bahçıvanlar Parkı'nı da bu anlayış doğrultusunda çocuklarımızın hem oyunlar oynayıp hem de üretmenin ve doğanın önemini kavrayabilecekleri bir alan olarak tasarladık. Burayı hayata geçirirken arzumuz, evlatlarımızın toprağı, fideyi ve tohumu tanıması aynı zamanda birlikte diktiğimiz fidelerin büyüme aşamalarına şahit olmalarıydı. Bugün, çocuklarımızla birlikte mahsullerin hasadını yapmanın mutluluğunu paylaşıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Küçük Bahçıvanlar Parkı'nda ilk hasat yapıldı
Küçük Bahçıvanlar Parkı'nda ilk hasat yapıldı
Küçük Bahçıvanlar Parkı'nda ilk hasat yapıldı
Küçük Bahçıvanlar Parkı'nda ilk hasat yapıldı
Küçük Bahçıvanlar Parkı'nda ilk hasat yapıldı
Küçük Bahçıvanlar Parkı'nda ilk hasat yapıldı
Küçük Bahçıvanlar Parkı'nda ilk hasat yapıldı
Küçük Bahçıvanlar Parkı'nda ilk hasat yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 16:30:25. #1.14#
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