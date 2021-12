Küçük Asiye'yi Antalya'ya Bakan Gül uğurladı

GAZİANTEP (İHA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Antalya'ya sevk edilen Küçük Asiye'yi Bakan Gül uğurladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesinde 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in tedavi gördüğü özel hastaneye Vali Davut Gül ile giderek küçük kızın ailesiyle görüştü. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Gül, küçük kızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiklerini söyledi. Küçük Asiye'nin durumuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından ilgilendiğini belirten Gül, "Ailemize büyük geçmiş olsun. Sokaklarda insanları tehdit eden hem sokak köpekleri hem bu tür zararlı cinslerin aslında beslenmesi doğru değil. Zaten adli anlamda ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli. Yine bu tür tehlikeli cinsler tehdit etmemeli. Bu konuda gerçekten çok hassas olunması gerekir. Bunlar aslında hukuki anlamda da düzenlenmiş konular. Çok üzüldük, tekrar geçmiş olsun. Cumhurbaşkanımız da defalarca doktorlarıyla görüştü. Sizin evladınız, hepimizin evladı. Cumhurbaşkanımız her aşamasında bilgi aldı. Türkiye'de alanında çok uzman hocalarımızla tedavisi sürecek. İnşallah kızımıza her türlü imkanla destek olacağız" dedi.

Adalet Bakanı Gül, küçük kızın bir an önce sağlıklı şekilde aralarında olmasını arzu ettiklerini kaydetti. Böyle olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Gül, "Sokakta insanlara zarar veren konularla ilgili hem yerel yönetimler hem ilgili tüm kurumlarla tedbirlerin alınması noktasında gerçekten vatandaşın evine ve işine gidebileceği ortamı oluşturacağız" şeklinde konuştu. Bakan Gül'e ziyareti ve ilgisinden dolayı teşekkür eden baba Hüseyin Ateş de "Kızıma oyun oynarken saldırdı. Bilmiyorum ne olacak? Ben devletime güveniyorum" dedi.

Bakan Gül tarafından hastaneden uğurlanan küçük Asiye, tedavisinin devamı için helikopterle Antalya'ya sevk edildi. - GAZİANTEP