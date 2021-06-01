Küçük Alperen'in dövülerek öldürülmesinde mahkemenin verdiği karara itiraz
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Küçük Alperen'in dövülerek öldürülmesinde mahkemenin verdiği karara itiraz

Küçük Alperen'in dövülerek öldürülmesinde mahkemenin verdiği karara itiraz
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Harun Sezer'in (38) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldığı, anne Emel Öner'in ise beraat verildiği karara, müşteki avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı...

KAYSERİ'de birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Harun Sezer'in (38) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldığı, anne Emel Öner'in ise beraat verildiği karara, müşteki avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı itiraz etti.

Pınarbaşı ilçesi, Güney Mahallesi Güney Sokak'ta geçen yıl 15 Haziran'da, Harun Sezer 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi suçlardan da sabıkası bulunan Sezer, Alperen Ekinci'nin cansız bedenini eve 100 metre mesafedeki mezarlıkta toprağa verdi. Emel Öner, cinayetten 1 hafta sonra durumu Harun Sezer'in akrabalarına anlattı. Durumu öğrenen Sezer kaçtı. Sezer'in akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alınıp tutuklandı. Alperen'in cesedi ise gömüldüğü yerden çıkarılıp, otopsi yapıldıktan sonra defnedildi. Harun Sezer de 29 Haziran'da yakalanarak tutuklandı.

Sanıklar hakkında 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' ve 'öldürmeye yardım etme' suçlarından dava açıldı.SEVGİLİSİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS, ANNEYE BERAATKayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde  geçen hafta cuma günü görülen davanın 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Harun Sezer'i, 'çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamadı. Heyet, Emel Öner'in ise beraatine ve tahliyesine hükmetti.KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Öldürülen Alperen Ekinci'nin babası Serdal Ekinci'nin avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, her iki sanığa verilen karara itiraz için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. İtiraz dilekçesinde mahkemece verilen kararın usul ve yasaya aykırı olup, sanıkların suç işleme kastıyla gerçekleştirdikleri eylemleri nedeniyle cezalandırılmaları gerektiği belirtildi. 


Küçük Alperen'in dövülerek öldürülmesinde mahkemenin verdiği karara itiraz
Küçük Alperen'in dövülerek öldürülmesinde mahkemenin verdiği karara itiraz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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