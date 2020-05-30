Küçük Akbaba tedavi altına alındı
Van'ın Gürpınar ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan küçük Akbaba tedavi altına alındı.
30.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:07
Van'ın Gürpınar ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan küçük Akbaba tedavi altına alındı.
Gürpınar ilçesi Ongun Mahallesi'nde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı bulunan Küçük Akbaba, yetkililere teslim edildi. Yaralı Akbaba'nın tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversite Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
Kaynak: İHA