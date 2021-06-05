Küçük Aile İşletmesi Desteği ödemelerinin kimlere yapılacağı belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçük Aile İşletmesi Desteği ödemelerinin kimlere yapılacağı belli oldu

Küçük Aile İşletmesi Desteği ödemelerinin kimlere yapılacağı belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 158 milyon TL olarak ödenecek destekleme miktarının 70 bin 580 TL'sinin Eskişehir'deki üreticilerine yapılacağını duyururken, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, bu...

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 158 milyon TL olarak ödenecek destekleme miktarının 70 bin 580 TL'sinin Eskişehir'deki üreticilerine yapılacağını duyururken, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, bu ödemeleri kimlere yapılacağı açıkladı.

Müdür Ender Muhammed Gümüş, açıklamasında "Bakanlığımızın verdiği küçük aile işletmesi desteği kapsamında ÇKS'ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı beş (5) dekar veya altında olan, açıkta ve/veya örtü altı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek kişi çiftçilere, 2020 üretim yılında dekara 100 TL Küçük Aile İşletmesi Desteği ödemesi yapılacağını belirtmişti. 4 ilçemizde yapılan başvurular sonucu İnönü İlçemizde 4 üreticiye bin 480,40 TL, Mihalgazi İlçemizde 118 üreticiye 32 bin 539,00 TL, Sarıcakaya İlçemizde 80 üreticiye 25 bin 338,90 ve Tepebaşı ilçemizde 36 üreticiye 11 bin 222,10 TL olmak üzere toplamda 238 üreticiye 70 bin 580,40 TL "Küçük Aile İşletmesi Desteği" ödemesi 4 Haziran 2021 tarihi itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlanmıştır. İlimiz çiftçilerine hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Bu işi yapmak cesaret ister! Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi
Bu işi yapmak cesaret ister! Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Hazal Kaya Şevval Sam Burak Özçivit
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçük Aile İşletmesi Desteği ödemelerinin kimlere yapılacağı belli oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 11:34:42. #1.16#

title