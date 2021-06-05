Küçük Aile İşletmesi Desteği ödemelerinin kimlere yapılacağı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 158 milyon TL olarak ödenecek destekleme miktarının 70 bin 580 TL'sinin Eskişehir'deki üreticilerine yapılacağını duyururken, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, bu...

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 158 milyon TL olarak ödenecek destekleme miktarının 70 bin 580 TL'sinin Eskişehir'deki üreticilerine yapılacağını duyururken, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, bu ödemeleri kimlere yapılacağı açıkladı.

Müdür Ender Muhammed Gümüş, açıklamasında "Bakanlığımızın verdiği küçük aile işletmesi desteği kapsamında ÇKS'ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı beş (5) dekar veya altında olan, açıkta ve/veya örtü altı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek kişi çiftçilere, 2020 üretim yılında dekara 100 TL Küçük Aile İşletmesi Desteği ödemesi yapılacağını belirtmişti. 4 ilçemizde yapılan başvurular sonucu İnönü İlçemizde 4 üreticiye bin 480,40 TL, Mihalgazi İlçemizde 118 üreticiye 32 bin 539,00 TL, Sarıcakaya İlçemizde 80 üreticiye 25 bin 338,90 ve Tepebaşı ilçemizde 36 üreticiye 11 bin 222,10 TL olmak üzere toplamda 238 üreticiye 70 bin 580,40 TL "Küçük Aile İşletmesi Desteği" ödemesi 4 Haziran 2021 tarihi itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlanmıştır. İlimiz çiftçilerine hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı