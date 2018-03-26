Küçük Adımlar Büyük Umutlar' Projesine Büyük İlgi

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi tarafından yürütülmekte olan ve İlçe Milli Eğitime bağlı tüm kademelerdeki bütün öğrencilere yönelik gerçekleştirilen değerler eğitimi projesi büyük bir iştiyakla devam ediyor.

Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesinden akademisyenlerin liderliğinde başlatılan ve her okuldan farklı branşlardan en az 3 fedakar öğretmen ile başlatılan proje, akademisyenler tarafından hazırlanan atölye çalışmaları ile devam etmektedir. Şu ana kadar Kayapınar Cizrelioğlu Ortaokulunda gerçekleştirilen atölye çalışmalarında sabah ve öğlen oturumları şeklinde farklı okullardan gelen yaklaşık 250 öğretmen ile atölye çalışmaları tamamlanmıştır.

25'erli gruplardan oluşan gönüllü öğretmenler ile gruplar halinde proje kapsamında yapılacak olan aktiviteler uygulamalı olarak yapılarak öğretmenlerin okullarında uygulayacağı değer kazandırma etkinlikleri hakkında bilgi edinmeleri sağlandı. Eğlenceli ve öğretici özelliğiyle çok zevkli geçen atölye çalışmalarına katılan öğretmenlerimizin dönütleri, projenin uygulanabilirliğini ve yüksek faydasını ortaya koymaktadır.

İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Dr. Ozan Balcı, ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 30'nun ve geleceğimizin yüzde 100'nün çocuklarımızdan oluştuğunu vurgulayarak, "Çocuklarımız akıl ve kalplerinin irfan kültürümüzle yoğrulmalı ve adalet, sevgi, yardım severlik, doğruluk, dürüstlük, kardeşlik, çalışkanlık değerleri uygulamalı olarak çocuklarımıza aktarılmalı" dedi.

Balcı, değerlerin öğrencilerimize aktarılmasında uygulamalı etkinliklerin ve profesyonel desteğin önemini ortaya koyan çalışmalara sonsuz destek verdiklerini ifade ederek, çalışmalara gönüllü olarak katılan idareci ve öğretmenlere teşekkür etti. - DİYARBAKIR