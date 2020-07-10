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Küçük Abdülkadir'in hedefi ve azmi alkış topladı

DENİZLİ'de, mevsimlik tarım işçisi Halit Aldeniz'in (45), oğlu Abdülkadir Aldeniz'le (12) tarlada çalışırken çektiği video, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Küçük Abdülkadir'in hedefi ve azmi alkış topladı
10.07.2020 16:50 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:54

DENİZLİ'de, mevsimlik tarım işçisi Halit Aldeniz'in (45), oğlu Abdülkadir Aldeniz'le (12) tarlada çalışırken çektiği video, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Görüntülerde, özveriyle çalışan küçük çocuğun Sağlık Bakanı olmak istediğini söylemesi, çok sayıda beğeni aldı.

Şanlıurfa'da, 4'ü kız 7 çocuk babası mevsimlik tarım işçisi Halit Aldeniz (45), ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi oğlu Abdulkadir Aldeniz ile birlikte Denizli'deki bir haşhaş tarlasında çalışırken, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, özveriyle çalışan küçük çocuğun ileride doktor, sonra profesör ve ardından Sağlık Bakanı olmak istediğini söylemesi ve ardından "Okurken mücadele, çalışırken mücadelemi yaparım" demesi, sosyal medyada beğeni topladı. 

BAKANLA BİR ARAYA GELMEK İSTİYOR

Halit Aldeniz aracılığıyla DHA için açıklama yapan Abdulkadir Aldeniz, "Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Okumak için, güzel bir gelecek için mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa'dan buraya geldik. Yazın babama destek olmak için çalışıyoruz. Okuldan sonra çalışıyoruz, yoksulluk bizim kaderimiz olmasın diye çalışıyoruz. Vatana millete faydalı olmak için doktor olmayı seçtim. Ondan sonra da Sağlık Bakanı olacağım. 8 kişilik bir aileyiz. Ablam üniversite okuyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. O nerede biz oradayız" dedi. Sağlık Bakanının Covid-19 ile mücadelesini söyleyen Abdulkadir Aldeniz, kendisinin de bakan olduğu zaman bu tür konulara karşı mücadeleyi sürdüreceğini ifade etti. Abdulkadir Aldeniz, tarlada çalışırken yorulduğunu da belirtip, zarar gören ellerini gösterdi. Abdulkadir Aldeniz, bir gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla bir araya gelmek istediğini kaydetti.


Kaynak: DHA

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