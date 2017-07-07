Kucka, Trabzonspor İçin İtalya'dan Geliyor
Trabzonspor Kulübü, transfer görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdiği Slovak futbolcu Juraj Kucka'nın, Kulüp Başkanı Muharrem Usta ile İtalya'dan İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, transfer görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdiği Slovak futbolcu Juraj Kucka'nın, Kulüp Başkanı Muharrem Usta ile İtalya'dan İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Bordo-mavili kulübün Twitter hesabındaki paylaşımda, "Değerli taraftarlarımız, başkanımız Muharrem Usta ve Juraj Kucka saat 02.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacaktır." ifadesine yer verildi.
Juraj Kucka ise kendisine ait İnstagram hesabında, İstanbul'a geleceği uçağın önünde çekilmiş bir fotoğrafını "Bize her yer Trabzon" mesajıyla paylaştı.
Slovak orta saha oyuncusu Kucka, geçen sezon İtalya'nın Milan takımında 30 maçta 3 gol atmış ve 2 asist yapmıştı.