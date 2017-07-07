Kucka Taraftarın Gönlünü Fethetti

Ailesiyle birlikte Medical Park Stadyumu'nu gezmeye gelen Merve, stadyumu gezdiği sırada Kucka'yı karşısında görünce büyük sürpriz yaşadı. Ankara Gazi Üniversitesi'nde üç yıldır lösemi tedavisi gören yedi yaşındaki Merve Şentürk, Trabzonsporun yeni yıldızı Juraj Kucka ile karşılaştığında şaşkınlığını saklayamadı. Babası Cemil Şentürk, annesi Bahar Şentürk ve abisi Sefa Şentürk ile Medical Park Stadyumu'na gelen Merve, yeni transfer ile tanışmanın heyecanını yaşadı. Slovak futbolcu, Merve ile sohbet ettikten sonra üzerindeki formayı çıkarıp imzalayarak minik taraftarımıza hediye etti.



Baba Cemil Şentürk, kızlarını küçüklüğünden beri Bordo-Mavi renklerle büyüttüklerini; kızlarının Trabzonspor sevgisinin Merve'nin tedavi gördüğü hastanede de herkes tarafından bilindiğini kaydetti.



Trabzonsporlu taraftar ve ailesinin oldukça duygulandığını gören Başkanımız Muharrem Usta, Şentürk ailesine önümüzdeki sezon kombinelerinin de bizzat kendisi tarafından hediye edileceğini söyledi.



Yıldız futbolcunun imza töreninin ardından gerçekleşen fotoğraf çekimleri ile son buldu.



