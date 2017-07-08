Kucka, Resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü, İtalya'nın Milan takımından transfer ettiği Juraj Kucka ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza törenine, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta da katıldı.



İmza töreninde açıklamalarda bulunan başkan Usta, Kucka transferinin kendilerini bir hayli zorladığını söyledi.



Bordo-mavili futbolcu Durica'nin, bu transferde kendilerine çok önemli katkı verdiğini belirten Usta, "Takımımızın gerçekten kaliteli ve karakteri oyunculara ihtiyacı var. Trabzonspor olarak yapacağımız çok büyük işler var. Bugüne gelişimiz çok kolay olmadı. Trabzonspor olağanüstü başarıları hak eden bir kulüptür." ifadelerini kullandı.



Usta, Milan ile anlaşma yaptıklarını belirterek, İtalyan kulübü ile bu yıl ya da gelecek yıl özel bir maç yapacaklarını dile getirdi.



Kucka: "Bütün gücümü verip bu takım bir parçası olacağım"



Bordo-mavili ekibin yeni transferi Kucka, sözlerine Trabzonspor'da olmaktan duyduğu memnuniyeti anlatarak başladı.



Trabzonspor'un iyi bir takıma sahip olduğunu ve harika bir taraftarının bulunduğunu vurgulayan Kucka, "Bütün gücümü vereceğim. Az zamanım kaldı. Taraftarların beni karşılamasında ki coşkuyu daha önce yaşamadım. İnanıyorum ki gelecekte daha iyi olacağız." diye konuştu.



Juraj Kucka konuşmaların ardından kendisini Trabzonsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.



Kucka yeni sezon formasını tanıttı



Slovak oyuncu, törenin ardından Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni gezerek Trabzonspor'un 2017-2018 sezonunda giyeceği yeni sezon formasını tanıttı.



Kucka, yeni sezonda giyeceği 33 numaralı formayla poz verdi.



- Trabzonspor'dan lösemi hastası Merve Şentürk'e sürpriz



Trabzonspor, lösemi hastası Merve Şentürk ve ailesine sürpriz yaptı.



Bordo-mavili kulüp tarafından statta ağırlanan Merve Şentürk ve ailesi, yeni transfer Kucka ile fotoğraf çektirme fırsatı yakaladı.



Başkan Usta, Merve'ye yeni sezon kombinesi ile yeni formalardan hediye etti.