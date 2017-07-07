Kucka Istanbul'a Geldi

Kucka İstanbul'a geldi



İbrahim YILDIZİSTANBUL, (DHA)



Trabzonspor'un İtalya'nın Milan takımından transferi için görüşmelere başladığı Juraj Kucka, Başkan Muharrem İnce ile birlikte İstanbul'a geldi.



Özel uçakla saat 03.00'da Milano'dan İstanbul'a gelen Kucka ve Başkan Muharrem Usta'yı, Atatürk Havalimanı'nda, Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç ile kulüp yöneticileri karşıladı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Kucka yoğun ilgi nedeniyle polis eşliğinde havalimanından ayrıldı.



KULÜBÜMÜZE KATKI YAPACAK ÖNEMLİ OYUNCULARLA GÖRÜŞÜYORUZ



Havaalanında DHA Muhabirinin sorularını yanıtlayan Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Kucka'nın önemli bir futbolcu olduğunu ifade ederek, Trabzonspor'a katkıları olacak önemli bir oyuncu. Transferi zor oldu ve uzun görüşmeler yapıldı. Ama sonunda Kucka Türkiye'ye, Trabzonspor'a geldi. İyi bir transfer oldu ve takımımıza katkılar vereceğine inanıyoruz. Futbolcumuzun sağlık kontrollerini tamamladıktan sonra, birlikte Trabzon'a geçeceğiz. Burada tesisleri gezecek, ardından Kucka ile sözleşme imzalayacağız. Yarın akşam da kampa katılmak üzere Macaristan'a gidecek. Kulübümüze katkı yapacak önemli oyuncularla görüşüyoruz. Bu isimler basında da yer aldı. Görüşmelerimiz gayet olumlu ilerliyor ve önümüzdeki günlerde de transferlerimizi inşallah açıklayacağız dedi.



Görntü Dkümü



-Kucka'nın gelişi



Karşılanmasa



-Detaylar



-Gençağa Meriç'in açıklamaları



(Tür: Spor)