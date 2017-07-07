Kucka, İstanbul'a Geldi
- Kucka, İstanbul'a geldiİSTANBUL - Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Slovak futbolcu Juraj Kucka, İstanbul'a geldi.
- Kucka, İstanbul'a geldi
İSTANBUL - Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Slovak futbolcu Juraj Kucka, İstanbul'a geldi.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bu kapsamda İtalya'nın Milan ekibinde forma giyen Slovak futbolcu Juraj Kucka ile anlaştı. Bordo-mavililer, Kusca ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti. Defans oyuncusu, bugün gece geç saatlerde Atatürk Havaalanı'ndan İstanbul'a giriş yaptı. Yıldız futbolcuyu, karşılaşmaya çok sayıda bordo-mavili taraftarda geldi. Taraftarlar, Kucka'ya büyük sevgi gösterisinde bulundu.