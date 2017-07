Kucka 3 Yıllık İmzayı Attı

TRABZONSPOR'un Milan'dan transfer ettiği Juraj Kucka Trabzon'da 3 yıllık anlaşma için imzayı attı.



Trabzonspor Kulübü'nün 5 milyon bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Juraj Kucka İstanbul'daki sağlık kontrolünün ardından özel uçakla akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Havalimanı dış hatlar bölümünden çıkan Slovak oyuncu Kucka'yı yüzlerce taraftar karşıladı. Yoğun sevgi gösterisi nedeniyle zor anlar yaşayan yıldız oyuncu, daha sonra imza töreni için kulüp aracıyla Akyazı'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne geçti.



Orta saha oyuncusu Kucka için Medical Park Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Kucka 3 yıllık anlaşmaya imza attı.



'İYİ BİR TAKIM OLUŞTURMAK ZAMAN ALIYOR'



Açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, zor bir transfere imza attıklarını belirterek şunları söyledi:



"Bu sezon için bizim uzun zamandır takip ettiğimiz ve özellikle Trabzonspor'un ihtiyacı olan alanlar için belirlediğimiz net oyuncularda biriydi Kucka. Geçen sene ilk sezon ve ikinci sezonda farklı performansımız olmuştu. Eksiklerimizi gördük. Devre arasında yaptığımız takviyelerle ikinci devre takımımız daha güçlü ekip bir oldu. Ama gördük ki bu iş bir anda olmuyor. Üzerine koyarak bu yapıyı daha güçlendirmemiz gerektiğini ve az hata yaparak doğru işleri üst üste koymamız gerektiğini gördük. İyi bir takım oluşturmak zaman alıyor. İyilere sahip çıkarak devam etmek, yeni katılacak olanların takımın ihtiyacı olan en doğru isimlerden oluşması gerekiyor. Geçen sezon orta sahada gördüğümüz eksiklikleri gidermek adına ihtiyacımızın önemli bir kısmını karşılayacak olan iyi bir oyuncu. Trabzonspor için her şeyini ortaya koyabilecek olan, savaşabilen, takıma gerçekten katkı sağlayabilecek bir oyuncu Kucka."



'MİLAN İLE BURADA BİR MAÇ YAPACAĞIZ'



Kucka'ya başka ciddi transfer teklifleri olduğunu ve transfere oyuncuları Durica'nın da katkı sağladığını ifade eden Başkan Usta, "Bu noktaya gelmemiz hiç kolay olmadı. Onu ülkesinde de ziyaret ettim. Trabzonspor'u uzun uzun konuştuk. Kucka'ya çok önemli teklifler vardı. Durica'ya çok teşekkür ediyorum. Bu transferde önemli katkıda bulundu. Bu transferin son rütüşleri bile çok uzadı. Milan ile anlaşmamızı yaptık. Milan ile burada da bir maç yapacağız. Kucka aslında sadece bir oyuncu transferi değil, ayrıca bir köprü oldu. Bizim karakterli, iyi duruşu olan oyunculara ihtiyacımız var. Durica'nın bize katkı sağladığı gibi Kucka'da yarın Trabzonspor'un çok iyi oyunculara sahip olması için spor elçiliği yapacak. Milan ile iş birliğimiz bu anlamda önem arz edecek. Kucka ile başaracağımız çok işler var. Bu başarılarda onunda imzası olacak" dedi.



"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM"



Bordo mavili kulübe transfer olan Kucka ise taraftarın ilgisi nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getirdi, "Herkese çok teşekkür ederim. Çok az vaktim oldu. Çok memnun oldum buraya geldiğim için. İnanıyorum ki bu kulübe yardımcı olacağım ve gerekli yere gelmesi için çalışacağım. Her maçta her zaman yaptığım gibi bütün gücümle mücadele edeceğim. Bu kolay olmayacak. İyi bir takım var ve ben bu takımın iyi bir üyesi olacağım. Taraftarlarda çok harika ve beni destekleyecekler. Bugün geldiğimde taraftarlar beni karşıladı ve hayatımda böyle bir şey yaşamadım" ifadelerini kullandı



YENİ SEZON FORMASIYLA SAHAYA ÇIKTI



İmza töreninin ardından Juraj Kucka, bordo-mavili takımın yeni sezonda giyeceği forma ile basın mensuplarına görüntü ve fotoğraf verdi. Bu sayede bordo mavililerin yeni sezonda giyeceği parçalı formayı ilk kez yeni transfer Kucka giymiş oldu. 33 numaralı yeni formayla Medicalpark Stadyumu çimlerine ayak basan Kucka stadı inceledi, daha sonra da top saydırdı. Kucka için Medicalpark Stadyumu'ndaki reklam panolarında da, " 'Trabzonspor'a hoş geldin Juraj Kucka" yazması dikkat çekti.



MİNİK MERVEYE MORAL



Slovak oyuncu Kucka daha sonra da, 3 yıldır lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Merve Şentürk'le buluştu. Minik kıza moral olması amacıyla kulüp tarafından organize edilen buluşmada duygusal anlar yaşandı. Ailesiyle birlikte stada gelen Merve bir anda karşısında gördüğü yeni transfer Kucka'ya sarıldı. Başkan Usta, Şentürk ailesi ve Kucka ile birlikte anı fotoğrafı çektirdi.



6 MİLYON 750 BİN EURO KAZANACAK



Edinilen bilgilere göre 3 yıllık anlaşma sağlanan Juraj Kucka'nın her yıl için 2 milyon 250 bin Euro garanti para alacağı öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------------------------



-Oyuncunun karşılanması



-İmza töreni



-Başka Usta ve Kucka konuşma



-Sahada yeni formayla Kucka



-Minik Merve ile buluşma



-Detaylar



KJ HABER : FATİH TURAN - KAMERA: OSMAN ŞİŞKO/DHA