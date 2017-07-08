Kucka 3 Yıllık Imzayı Attı 2

Kucka 3 yıllık imzayı attı (EK Görüntülerle) 2(Tür: Spor)
Flash TV spikeri, birlikte eğlendiği arkadaşını topuğundan vurdu
Başbakan'dan Tuzla'daki gemi personeline birer maaş ikramiye müjdesi
Hamburg savaş alanı! Araçlar ve bankamatikler yakıldı, yağma başladı
G20'de 1 saatlik zirve! Putin dünyaya ilan etti: Erdoğan'ın sayesinde
Borçlu 14 yaşında kızı kaçırdı, borç silen alacaklı kıza tecavüz etti
Erdoğan'dan sıkıştırmaya çalışan Alman gazeteciye ders gibi cevap
Krallar yiyordu, Hatay'da bulundu! Kilosu tam 2 bin euro
İşte kamera'ya yakalanmış şoke edici 5 hayvan saldırısı
Süper Lig'de yeni sezonun ismi İlhan Cavcav
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 DHKP-C'li, silahlarıyla yakalandı
Kritik buluşma gerçekleşti! Erdoğan ve Trump baş başa
"Takım küme düşerse ölürsün" tehdidi alan başkan istifayı basıp kaçtı
Hamburg alev alev yanıyor, Türkler sarma sarıyor
Fenerbahçe'nin yeni formaları belli oldu
Hollanda'nın 'Türkeş' kararına Ankara'dan sert tepki: İbret verici