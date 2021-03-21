'Küçede Sanat Var' Nevruz Bayramı'nı Ongözlü Köprü'de kutladı
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'Küçede Sanat Var' Nevruz Bayramı'nı Ongözlü Köprü'de kutladı

21.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:33
'Küçede Sanat Var' Nevruz Bayramı'nı Ongözlü Köprü'de kutladı

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi Ongözlü Köprü'de düzenlediği 'Küçede Sanat Var' konser etkinliğinde halk, Nevruz Bayramı'nı halay çekerek kutladı.

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi Ongözlü Köprü'de düzenlediği 'Küçede Sanat Var' konser etkinliğinde halk, Nevruz Bayramı'nı halay çekerek kutladı.

Büyükşehir Belediyesi, Nevruz Bayramı nedeniyle tarihi On Gözlü Köprüde düzenlediği 'Küçede Sanat Var' etkinliğiyle halka müzik ziyafeti verdi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca her hafta farklı bir mekanda düzenlenen 'Küçede Sanat Var' etkinliği, bu kez halkın Nevruz Bayramı coşkusuna renk kattı. Tarihi On Gözlü Köprüde gerçekleşen etkinlikte, konser alanında yakılan Nevruz ateşi etrafında katılımcılar  uzun süre canlı müzik eşliğinde halay çekildi. Kent konservatuarı müzisyenleri seslendirdikleri Kürtçe, Zazaca ve Türkçe şarkılar dinleyicilerden büyük beğeni toplarken, Vatandaşlar, gerçekleşen konserle, Dicle Nehri, tarihi Ongözlü Köprü ve Kırklar Dağı'nın güzelliğiyle hoşça vakit geçirdi. Yoğun ilginin gösterildiği etkinliğe vatandaşların yanı sıra Diyarbakır AK Parti İl Başkanı Şerif Aydın ve Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi de katıldı.


'Küçede Sanat Var' Nevruz Bayramı'nı Ongözlü Köprü'de kutladı
'Küçede Sanat Var' Nevruz Bayramı'nı Ongözlü Köprü'de kutladı
'Küçede Sanat Var' Nevruz Bayramı'nı Ongözlü Köprü'de kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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