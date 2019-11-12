Kucaklarında kundaktaki bebekleriyle böyle yolculuk yaptılar
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Kucaklarında kundaktaki bebekleriyle böyle yolculuk yaptılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile yapılan yolculuklar yürekleri ağızlara getiriyor.

12.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:58
Kucaklarında kundaktaki bebekleriyle böyle yolculuk yaptılar

'nın ilçesinde motosiklet ile yapılan yolculuklar yürekleri ağızlara getiriyor.


İnegöl'de yaygın olan bisiklet, motosiklet ve şarjlı bisikletler bazen tehlike arz ediyor. Sadece iki kişinin binmesi gereken bu araçlara dört, hatta beş kişi binerek yolculuk yapılıyor. İnegöl'de bir amatör kamera tarafından çekilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. İki farklı yerde çekilen görüntülerde kucaklarında kundaktaki bebeklerle giden sürücüleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlçede her gün çok sayıda yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana geliyor. Geriye ise yine bildik manzaralar kalıyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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