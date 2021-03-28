Kucaklarında çocukları ile okuma yazma öğreniyorlar

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı okuma yazma kurslarına gelen kadınlar, kucaklarında çocukları ile eğitim alıyor.

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı okuma yazma kurslarına gelen kadınlar, kucaklarında çocukları ile eğitim alıyor.

Tarsus ilçesine bağlı Günyurdu Mahallesi sınırları içinde, çoğunluğu tarım arazilerinde çalışan ailelerden oluşan, Atgirmez mevkiinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan okuma yazma kursuna ilgi, her geçen gün artıyor. Kursa özellikle de kadınlar ilgi gösteriyor. İleri yaşlı kadınların yanı sıra kucağında çocuğuyla yeni anne olan kadınlar hatta hamile olanlar da kursa katılıyor. Her biri farklı hikayeye sahip olan kadınlar, yaklaşık 4 aylık eğitimin ardından yavaş yavaş da olsa okuyabilmenin ve yazabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin Atgirmez'de açtığı 'Oyun Atölyesi' bünyesinde faaliyet yürüten kursun birinci kademesini bitiren kadınlar, ikinci kademeyi de başarıyla tamamlayarak ilkokul diploması alabilmek için çaba sarf ediyor. Ekim 2020'de başlayan ve pandemi kısıtlamaları nedeniyle kesintiye uğramasına rağmen yeniden devam eden okuma yazma kursuna şu an 30 kadın katılıyor. Talebin yoğun olduğu Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Cemre Çopur'un verdiği kursun yeni dönem çalışmaları ise nisan ayında başlayacak.Çocukları öğleden sonra Oyun Atölyesi'nde eğitim alan kadınlar, sabah saatlerinde okuma yazma öğrenebilmek için sıralarındaki yerlerini alıyor. Kadınlar, oldukça dikkatli şekilde öğretmenlerinin tahtaya yazdıklarını dinleyip, kitaplarını takip ediyor. Bazıları kucaklarında çocuklarıyla kalktıkları tahtada ismini ve farklı kelimeleri yazabilmenin ve öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.'ÇOCUKLARIM İÇİN OKUYORUM'Sabah erken saatlerde kalkarak temizlik ve bulaşık gibi ev işlerini halleden, ardından yemek hazırlıklarını yapan 4 çocuk annesi Fatma Engin (38), kimseye bırakamadığı 2 yaşındaki en küçük çocuğu Hüseyin'i de yanına alarak kursun yolunu tutuyor. Hem mahalle komşusu hem de kurs arkadaşları olan kadınlarla buluştuktan sonra kursa gelen Engin, "Önce eşimi işe, çocuklarımı okula gönderiyorum. Ev işimi yapıyorum, yemeğimi hazırlıyorum. Çocuğumu alıp okula geliyorum. Bırakamıyorum çocuğumu, kendimle getiriyorum. Okumayı çok istiyordum. Allah razı olsun. Çocuklarım için okuyorum. En azından bir yere gittiğim zaman, hastaneye gittiğimde kimseye sormadan okuyabiliyorum. Ben okumadım, çocuklarımın okumasını çok istiyorum. Elimden geldiği kadar da okuturum" dedi.HEDEFİ KUAFÖR SALONU AÇMAKİkinci kademe kursunu da başarıyla bitirip ilkokul belgesi alarak, iş yaşamına girmek istediğini ifade eden 2 çocuk annesi Halime Abaytürkan (34) ise "Hastaneye tek başıma gidemiyordum. Şimdi gidebiliyorum. Çocuklarıma okuma yazmayı öğretiyorum. Ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Hedefim var. Kuaför salonu açmak istiyorum. Kendi işimin olmasını istiyorum" diye konuştu.PAZARCI KADIN EHLİYET ALACAKPazarcılık yaparak geçimini sağlayan Saliha Ohan (45) da aracı olmadığı için çalışırken zorlandığını, bu nedenle ilkokul belgesini alıp, ardından daha fazla okuyarak ehliyet almayı hedeflediğini söyledi. Büyükşehir tarafından uygulamaya konulan 'Oyun Atölyesi'nin, mahalledeki kadınların talebi üzerine açıldığını belirten Ohan, "Muhtarımız köye anons verdi. Allah ondan da razı olsun. 10 dakikada, bir tane teyzemiz var, o da pazarcı, kimliğini alarak geldi. Sonra baktım burası oluştu. Belge sahibi olduktan sonra ehliyet almayı düşünüyorum. Belgeyi aldıktan sonra tekrar tekrar okumak, zihnimi genişletmek isterim. Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e bu kursu açtığından dolayı çok çok teşekkür ederiz" dedi.'KİMSEYE BOYUN EĞMEK İSTEMİYORUZ'Aslen Şanlıurfalı olan 5 çocuk annesi, 16 torun sahibi Fatma Kahveci (59), uzun yıllar Adana'da yaşadıktan sonra ailesiyle Atgirmez'e yerleştiklerini söyledi. Kahveci, "Daha önce hiç okuma yazma kursuna katılmadım. İlk defa buraya geldim. Kayınvalidem rahatsız, ona bakıyorum. Kursa gelemediğim zaman hocalarımız bize yardımcı oluyor, gelmesem de dersimi veriyorlar, gidip evde yapıyorum. Okumayı öğrenmek çok güzel bir duygu. Bir şey bilmezse insan cahil kalıyor ama insan bilgili olursa, her şeyi bilirse en azından kendini geliştiriyor. Bizler kendimizi geliştiriyoruz. Kimseye boyun eğmek istemiyoruz, kimseden yardım almak istemiyoruz" diye konuştu.'OKUMAYI ÖĞRENMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'3 çocuk annesi Mecbure Taşdemir, en küçük çocuğu Saliha ile geldiği kursta 1'inci kademeyi başarıyla bitirip, 2'nci kademeye yükseldiği için çok mutlu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Okuma, yazmayı çok seviyoruz. Öğrenmeyi daha çok seviyorum. Aslında okumayı en çok öğrenmemin sebebi, oğluma da öğretmek. Eşim de fazla bilmiyor çalıştığı için. Şimdi daha güzel okuyorum, oğlum 1'inci sınıfa gidiyor, ona yardımcı oluyorum. Benim haricimde teyzeleri de yardımcı oluyor. Okumayı öğrenmek çok güzel bir duygu. Çarşıya gittiğin zaman, dolmuşu gördüğün zaman birine sormadan, gözünü kırpmadan binebiliyorsun. Hastaneye rahatlıkla gidebiliyorsun. Sana söylenen doktorun adını rahatlıkla okuyabiliyorsun. Böyle bir hizmetten çok memnunuz. Çocuklarımız için, bizim için, köyümüz için daha güzel şeylerin olmasını istiyoruz. Öğrenmek isteyen herkes gelsin. En azından kendi çocukları açısından okuma-yazmayı öğrensin. Başkana teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız burada oyun oynayabiliyorlar, resim çizebiliyorlar."Çocukken okumayı çok istemesine rağmen imkansızlıklar nedeniyle bunu yapamadığını ifade eden 4 çocuk annesi 29 yaşındaki Bedia Kayalık da "İlk kez burada okumayı öğrendim. Harfleri tanımayı ve söylemeyi öğrendim. En güzeli, bir yerden gelirken rahatlıkla tabelaları okumak oldu. Heceleye heceleye okumama rağmen çok güzel bir duygu. Bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.8 aylık hamile Emine Denizedalan ise kursun açılmasından dolayı memnuniyetini vurgulayarak, "Sağ olsunlar kursu açtılar, iyi oldu. Küçüklüğümde istedim okumayı, öğrenmeyi, olmadı. Rabbim bu seneye kısmet etti" dedi.KURSLAR DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi Atgirmez Okuma-Yazma Kursu Birim Sorumlusu Olga Özer de çocuklar için Oyun Atölyesi olarak açılan kursta kadınların talebi üzerine okuma-yazma kursu da vermeye başladıklarını anımsatarak, "Kadınlarımızın isteği doğrultusunda okuma-yazma kursuna başladık. Eylül ayından bu yana okuma yazma kursumuz devam ediyor. Bir bölüm kadınımızın birinci kademede, bir bölüm kadınımız da ikinci kademede devam ediyor. Şu anda istek de çok fazla. Nisan ayında kurs bittikten sonra tekrar devam ettireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı