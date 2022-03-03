Kucağındaki çocukla araç kullanan sürücüye ceza - Haberler

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Kucağındaki çocukla araç kullanan sürücüye ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kucağındaki çocukla araç kullanan sürücüye ceza

Adıyaman'da, kucağındaki çocuğuyla birlikte araç kullanan sürücüye trafik polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, kucağındaki çocuğuyla birlikte araç kullanan sürücüye trafik polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kap Cami Mahallesi 9. Eylül Caddesi üzerinde devriye görevi yapan trafik polis ekipleri, 02 FP 591 plakalı aracını kucağındaki çocuğuyla birlikte kullanan R.Ö'yü fark etti. Polis ekipleri durdurduğu aracın sürücüsü R.Ö'den evraklarını istedi. Araç ruhsatı ile ehliyeti üzerinde bulunmayan ve aynı zamanda kucağındaki çocukla araç kullanan sürücüye 789 TL para cezası uygulandı. Para cezası kesilen R.Ö., aynı zamanda trafik kurallarına uyması ve evrakları yanında taşıması konusunda uyarıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adıyaman, Tragger, Polis, Cami, 3. Sayfa, Haberler

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