Kucağındaki bebeği sertçe yere koyup önce tekmeledi sonra öptü (2)

Kucağındaki bebeği sertçe yere koyup önce tekmeledi sonra öptü (2)

GÖZALTINA ALINDIİzmir'in Balçova ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, kucağında ağlayan bebeği sertçe yere bırakıp, ardından tekmeleyen kişinin, hem bebeğin hem de görüntülerdeki diğer 3 çocuğun babası olduğu anlaşıldı.

1.08.2019 17:55
Kucağındaki bebeği sertçe yere koyup önce tekmeledi sonra öptü (2)

GÖZALTINA ALINDI
İzmir'in Balçova ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, kucağında ağlayan bebeği sertçe yere bırakıp, ardından tekmeleyen kişinin, hem bebeğin hem de görüntülerdeki diğer 3 çocuğun babası olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, yurt dışında yaşayan gurbetçi Türk olduğunu ve yaz tatili için Türkiye'ye geldiğini belirledikleri babayı gözaltına alıp, emniyete götürdü.
Davut CAN/İZMİR,


Kaynak: DHA
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