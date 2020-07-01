Kucağında çocukla otomobil kullanırken polislere yakalandı DÜZCE'de, polis, kucağında çocuğuyla otomobil kullanan sürücüye 1360 TL ceza kesti.

DÜZCE'de, polis, kucağında çocuğuyla otomobil kullanan sürücüye 1360 TL ceza kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu Çoban mevkiinde yaptığı denetim sırasında Tuncay Eren'in kucağında çocuğu ile otomobil kullandığını fark etti. Ekipler, Tuncay Eren yönetimindeki 34 NJ 8574 plakalı otomobil durdurarak, sürücüye 1360 lira cezai işlem uyguladı. Polis ekiplerinin gözetiminde arka koltuğa alınan çocuğun emniyet kemeri bağlandı. Daha sonra sürücünün yoluna devam etmesine izin verildi.

Kaynak: DHA