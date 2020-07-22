KUCAĞINDA ÇOCUKLA KAMYONET KULLANAN SÜRÜCÜ KAMERADA
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KUCAĞINDA ÇOCUKLA KAMYONET KULLANAN SÜRÜCÜ KAMERADA

İstanbul'da bir sürücü, O-3 Bağlantı Yolu'nda kucağına aldığı çocukla kamyonet kullandı.

KUCAĞINDA ÇOCUKLA KAMYONET KULLANAN SÜRÜCÜ KAMERADA
22.07.2020 09:21 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:00

İstanbul'da bir sürücü, O-3 Bağlantı Yolu'nda kucağına aldığı çocukla kamyonet kullandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler gece saatlerinde Topkapı-TEM Otoyolu O-3 Bağlantı Yolu'nda Sağmalcılar mevkiinde çekildi. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, 34 MM 7326 plakalı kamyonetin sürücüsünün, kucağında bir çocukla kamyoneti kullandığı görülüyor. Görüntülerde sürücü, hızla akan trafikte kamyoneti kullanmaya devam ederken, sürücünün kucağında oturan çocuk ise hiçbir şeyden habersiz olarak çevreyi izliyor. Bir süre bu şekilde yoluna devam eden sürücü, görüntülerinin çekildiğini fark edince otogar istikametinde gözden kayboldu. 

Kaynak: DHA

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