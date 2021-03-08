BİLECİK Kucağında çocuğu olan kadına yol ortasında yumruk attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BİLECİK Kucağında çocuğu olan kadına yol ortasında yumruk attı

08.03.2021 17:32 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:44

Kucağında çocuğu olan kadına yol ortasında yumruk attıBİLECİK'te henüz kimliği tespit edilemeyen 1 kişi, kucağında çocuğu bulunan ve eşi olduğu tahmin edilen kadına, taksiye binmeye çalıştığı sırada yumruk attı.

Kucağında çocuğu olan kadına yol ortasında yumruk attı

BİLECİK'te henüz kimliği tespit edilemeyen 1 kişi, kucağında çocuğu bulunan ve eşi olduğu tahmin edilen kadına, taksiye binmeye çalıştığı sırada yumruk attı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, araştırma başlattı.

Dedeoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kimliği tespit edilemeyen 1 kişi, kucağında çocuk bulunan ve eşi olduğu tahmin edilen kadına yumruk attı. Bağırıp, hakaretler de eden adam, daha sonra kadın ile birlikte taksiye binip, bölgeden uzaklaştı.

8 Mart Kadınlar Günü'nde yaşanan olaya tanık olanlar ise hemen polisi aradı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntüde; Eşyalarını bineceği taksinin bagajına koyan ve kucağında çocuk olan kadına, adam, bağırarak yumruk atıyor.

BİLECİK Kucağında çocuğu olan kadına yol ortasında yumruk attı
BİLECİK Kucağında çocuğu olan kadına yol ortasında yumruk attı
BİLECİK Kucağında çocuğu olan kadına yol ortasında yumruk attı
BİLECİK Kucağında çocuğu olan kadına yol ortasında yumruk attı
BİLECİK Kucağında çocuğu olan kadına yol ortasında yumruk attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Cahit Özkan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Hülya Avşar Hakan Yılmaz Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ersun Yanal Ali Şansalan Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BİLECİK Kucağında çocuğu olan kadına yol ortasında yumruk attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 17:57:35. #1.15#
title