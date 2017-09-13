Kucağında bebeğiyle kapkaça uğradı

Yere düşen bebek yaralandı



KOCAELİ - Kocaeli'de kucağındaki bebeğiyle yürüyen genç kadına otomobil ile yaklaşan kapkaççılar, kadının çantasını çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Olayda minik bebek hafif şekilde yaralandı.

Olay Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM cihazından para çeken Ayşe Ö. isimli kadın kucağında bebeği ile kaldırımda yürümeye başladı. Bu sırada kadının yanına otomobil ile yaklaşan kapkaççılar, genç annenin çantasını kolundan çekerek hızla uzaklaştı. Bir anda şoka uğrayan ve kendisini korumaya çalışan genç kadın dengesini kaybederek kucağındaki bebeğini yere düşürdü. Annesinin kucağından yere düşen bebek Mert Ö. hafif yaralanırken genç anne olayın şokunu uzun bir süre atlatamadı. Kapkaç mağduru anne ve bebeği olay yerine çağrılan ambulans ile Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri kapkaççıları bulmak için çalışma başlattı.