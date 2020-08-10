Kucağına aldığı çocuğu ile D-100 karayolunda araç kullandı
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Kucağına aldığı çocuğu ile D-100 karayolunda araç kullandı

-Kucağına aldığı çocuğu ile D-100 karayolunda araç kullandı D-100 karayolunda pes dedirten görüntü D100 karayolu Ankara istikametinde kaydedilen görüntü bu kadarına pes dedirtti.

10.08.2020 10:11 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:18

-Kucağına aldığı çocuğu ile D-100 karayolunda araç kullandı

D-100 karayolunda pes dedirten görüntü

İSTANBUL - D100 karayolu Ankara istikametinde kaydedilen görüntü bu kadarına pes dedirtti. Bir kişi otomobiliyle seyir halindeyken kucağına aldığı çocuğuna direksiyonu tutturdu. O anları bir vatandaş dakika dakika kaydetti.

Otomobil sürücüsü faciaya davetiye çıkarttı

D-100 karayolu Kaynarca mevki, Ankara istikametinde kaydedilen görüntüde otomobil sürücüsü seyir halindeyken kucağına aldığı çocuğa direksiyon tutturdu. Bir süre yoluna o şekilde devam eden sürücü faciaya davetiye çıkartırken o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti.

Kucağına aldığı çocuğu ile D-100 karayolunda araç kullandı

Kaynak: İHA

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