Kucağına aldığı çocuğu ile D-100 karayolunda araç kullandı -Kucağına aldığı çocuğu ile D-100 karayolunda araç kullandı D-100 karayolunda pes dedirten görüntü D100 karayolu Ankara istikametinde kaydedilen görüntü bu kadarına pes dedirtti.

-Kucağına aldığı çocuğu ile D-100 karayolunda araç kullandı

D-100 karayolunda pes dedirten görüntü

İSTANBUL - D100 karayolu Ankara istikametinde kaydedilen görüntü bu kadarına pes dedirtti. Bir kişi otomobiliyle seyir halindeyken kucağına aldığı çocuğuna direksiyonu tutturdu. O anları bir vatandaş dakika dakika kaydetti.

Otomobil sürücüsü faciaya davetiye çıkarttı

D-100 karayolu Kaynarca mevki, Ankara istikametinde kaydedilen görüntüde otomobil sürücüsü seyir halindeyken kucağına aldığı çocuğa direksiyon tutturdu. Bir süre yoluna o şekilde devam eden sürücü faciaya davetiye çıkartırken o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: İHA