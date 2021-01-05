Kübra Par kimdir? Kübra Par nereli, kaç yaşında? Kübra Par hayatı ve biyografisi

Habertürk ekranlarında Açık ve Net programında ağırladığı sanat ve siyaset dünyasından isimlerle gündeme geliyor. Aynı zamanda Haftanın Röportajı adlı da bir köşe hazırlıyor. Peki, Kübra Par kimdir? Kübra Par nereli, kaç yaşında? Kübra Par hayatı ve biyografisi

Kübra Par kim olduğu ve hayatı araştırılıyor. Film yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun ile evli olan Par, Nisanın Gölgesi adlı şiirle Cahit Zarifoğlu şiir ödüllerinde ödül sahibi oldu. Siyaset Bilimi mezunu olan Kübra Par kimdir? Kübra Par nereli, kaç yaşında? Kübra Par hayatı ve biyografisi... İşte detaylar

KÜBRA PAR KİMDİR?

Kübra Par'ın tam adı Kübra Parmaksızoğlu Coşkun'dur. Kübra Par, 20 Nisan 1984 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. 36 yaşındadır. 2007 senesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Kübra Par 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

Kübra Par

Kübra Par, 2003 yılında Cahit Zarifoğlu şiir ödüllerinde "Nisanın Gölgesi" adlı şiiriyle jüri özel ödülünü kazanmıştır. Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile evli olan Parmaksızoğlu, Habertürk'ün Web Haber Müdürlüğü'nü üstlendiği gibi Perşembe günleri Habertürk ekranlarında 'Açık ve Net' adlı televizyon programını hazırlayıp sunuyor. Aynı zamanda her Pazar, Habertürk Gazetesi'nde Haftanın Röportajı bölümünü hazırlıyor.