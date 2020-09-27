Kübra'nın botoks sonrası ölümüyle ilgili aranan doktor İzmir'de teslim oldu (2)
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Kübra'nın botoks sonrası ölümüyle ilgili aranan doktor İzmir'de teslim oldu (2)

27.09.2020 19:18 | Son Güncelleme: 27.09.2020 19:23
Kübra'nın botoks sonrası ölümüyle ilgili aranan doktor İzmir'de teslim oldu (2)

TUTUKLANDIİstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde geçirdiği botoks operasyonunun ardından fenalaşarak, hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında İzmir'de teslim olan pratisyen doktor Öner Özsoyeri, çılarıldığı mahkemede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)...

TUTUKLANDI

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde geçirdiği botoks operasyonunun ardından fenalaşarak, hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında İzmir'de teslim olan pratisyen doktor Öner Özsoyeri, çılarıldığı mahkemede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla verdiği ifadenin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

Tolga TAHÇI/İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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