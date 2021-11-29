Kübra'nın ailesi, 'Etkin soruşturma' için baroya başvurdu

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da kendisinden 17 gündür haber alınamayan Kübra Ekin'in (22) ailesi, 'soruşturmanın etkin yürütülmesi ve dosyanın takipçisi' olması için Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'ne başvurdu.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 17 gün önce alışveriş için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Kübra Özdemir, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Ancak bu saatten sonra Ekin'in cep telefonu kapandı. Kızına ulaşamayan Rahime Özdemir, polise başvurdu. Polis, Kübra Ekin'i bulmak için çalışma başlattı.

Kübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, Kübra Ekin'in iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.