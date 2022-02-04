KÜBRA ECE'NİN YAŞAMINA SON VERDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Haberler
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KÜBRA ECE'NİN YAŞAMINA SON VERDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Yerel
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KÜBRA ECE'NİN YAŞAMINA SON VERDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

AVCILAR'da sevgilisinin oturduğu evin balkonundan sabaha karşı düşerek ölen televizyon programı ile ünlenen Kübra Ece'nin düşme anının cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da sevgilisinin oturduğu evin balkonundan sabaha karşı düşerek ölen televizyon programı ile ünlenen Kübra Ece'nin düşme anının cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı.

Olay, geçen 30 Ocak Pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir binanın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan Kübra Ece, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Kübra Ece hastanede hayatını kaybetti.  Polis,  30 yaşındaki Kübra Ece'nin ölüm nedeniyle ilgili inceleme yaptı. Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş.,  Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C.'yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evde bulunan diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturdukları ancak ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürüldü. Kübra Ece'nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülürken D-100 Karayolu'nun karşı tarafındaki bir binada oturan bir kişinin duyduğu bağırma sesleri üzerine cep telefonu ile bu evi görüntülediği ortaya çıktı. Görüntülerde bağırma seslerinin duyulmasından kısa süre sonra Kübra Ece'nin balkona koşarak kendisini boşluğa bıraktığı görüldü.

Demirören Haber Ajansı - Yerel

Devlet Hastanesi, Avcılar, Pazar, Ocak, Yerel, Haber

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