TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları yarışmasında bir döneme damgasını vuran yarışmacı Kübra Ece'nin 4. kattan atlayıp intihar ederek hayatına son verdiği öğrenildi. Kübra Ece kimdir? Kübra Ece öldü mü? Kübra Ece neden intihar etti?

KÜBRA ECE NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Magazinburada adlı sayfada yer alan iddiaya göre, Kübra Ece'nin intihar nedeninin, nişanlısını evinde başka bir kadınla uygunsuz bir şekilde yakalaması olduğu öne sürüldü.

Kübra Ece'nin 4. kattan atlayarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Nişanlısı ile evlilik hazırlıkları yapan Kübra Ece'nin intihar etme sebebi olarak nişanlısını evinde başka bir kadınla uygunsuz bir şekilde yakalaması olduğu öne sürüldü.

SON PAYLAŞIMINI 7 GÜN ÖNCE YAPMIŞ

7 gün önce bir video paylaşan fenomen yarışmacının intihar ettiğini öğrenen hayranları sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdiler

Genç kızın vefat haberini Ece'nin de arkadaşı olan, Instagram fenomeni Habibe Durkaya yaptığı paylaşımıyla doğruladı. Durkaya; "Babanla konuşana kadar inanmak istemedim. Neden gittin neden? Ben seni hep gülen yüzünle hazırlayacağım. BKK'nın (Bizim Köyün Kızları) meleği. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

KÜBRA ECE KİMDİR

Kübra Ece'den geriye sosyal medya paylaşımları ve yarışmada kendini tanıttığı şu sözler kaldı: "29 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla. Çok inatçıyım".

Haberler.com - Gündem