Kübra Dağlı ve Toprak Razgatlıoğlu'ndan antrenman önerileri
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Kübra Dağlı ve Toprak Razgatlıoğlu'ndan antrenman önerileri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kübra Dağlı ve Toprak Razgatlıoğlu'ndan antrenman önerileri

'Red Bull Project: Pro', antrenman programlarını Kübra Dağlı ve Toprak Razgatlıoğlu ile büyütüyor.

'Red Bull Project: Pro', antrenman programlarını Kübra Dağlı ve Toprak Razgatlıoğlu ile büyütüyor. Başarılı sporcular, hazırladıkları 10'ar günlük antrenman programlarıyla antrenman yapmak isteyenlere ilham olacak.

Kübra Dağlı ve Toprak Razgatlıoğlu, antrenman yapmak isteyenlere çalışma programlarıyla ilham olacak. 'Red Bull Project: Pro' kapsamında Kübra Dağlı çeviklik, Toprak Razgatlıoğlu da kuvvet konusunda hazırladıkları 10'ar günlük antrenman programlarını, şehrin herhangi bir noktasında antrenman yapmak isteyenlerle paylaştı. İki sporcunun da antrenman videolarının RedBull.com/ProjectPro adresinden izlenebildiği belirtildi.

Verilen bilgiye göre, 20'şer dakikalık antrenman programları serisinde Kübra Dağlı ilk olarak üst kas gruplarını güçlendirmeyi hedefliyor. Daha sonra karın kaslarına odaklanan program, bacakların güçlenmesiyle devam ediyor. Sonrasında tamamen çevikliğe odaklanan Kübra Dağlı'nın antrenman programı, son olarak duruşu dikleştirme ve esneklik çalışmaları sunuyor.

Toprak'la kuvvet antrenmanı

Toprak Razgatlıoğlu'nun antrenman programı ise üst vücudu ve sırt kaslarını çalıştırarak başlıyor. Kalça ve karın kaslarıyla devam eden program bacak çalışması ve esnemeyle sürüyor. Programın yarısından sonra yeniden sırt, kalça, arka bacak ve omuzları hedef alan program göğüs kaslarının çalışmasıyla noktalanıyor.

'RedBull Project: Pro' da daha önce Ayhancan Güven dayanıklılık, Ayşe Begüm Onbaşı esneklik, Hazal Nehir de denge konularında hazırladıkları 10'ar günlük antrenman programlarıyla kendilerini takip edenlere ilham olmuştu.

Verilen bilgiye göre, Red Bull sporcularıyla antrenman yapanlar ayrıca çalışmaları boyunca kat ettikleri kilometreleri RedBull.com/sehreizinibirak üzerindeki online haritaya yansıtabilecek. 7 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında adrese kaydolup koşu rotalarını ekleyen sporcular bu aktif haritayla şehre izini bırakacak. Aynı zamanda sürpriz ödüller kazanabilecek. - İSTANBUL

Kübra Dağlı ve Toprak Razgatlıoğlu'ndan antrenman önerileri
Kübra Dağlı ve Toprak Razgatlıoğlu'ndan antrenman önerileri
Kübra Dağlı ve Toprak Razgatlıoğlu'ndan antrenman önerileri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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