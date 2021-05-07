Kübra Büyükduman ve Daktilo Boyama Fikri
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Kübra Büyükduman ve Daktilo Boyama Fikri

Kübra Büyükduman ve Daktilo Boyama Fikri
Bültenler - Haberler | Güncel

Daktilo ve telefon boyama fikri nasıl ortaya çıktı? Bir hayalim vardı gökyüzü renginde daktilom olsun derdim. Nostaljik ürünlere ayrı bir zaafım var zaten. Bu hayali gerçekleştirmek ve bulmak için epey eskici antikacı gezdik ama bulamadık sonra dedim ki alalım birini boyayım ama nasıl? Bu şekilde 3 bozuk daktilo aldık eşimle deneme yapmaya başladım o arada tabi bir de çevirmenli telefonlar gördüm aynı fikri onlar için de düşündüm, onlardan aldım bir kaç tane yine. Böyle başladı bu macera.

Peki nasıl öğrendiniz daktilo ve telefonları açmayı geri birleştirmeyi ve boyama tekniklerini nasıl geliştirdiniz?

Yukarıda bahsettiğim gibi üç bozuk daktilo aldım uygun fiyata sonra bu üç daktilo üzerinde çok çalıştım söktüm taktım boyadım aktı çatladı başka şeyler denedim derken deneme yanılma ile buldum boyama tekniklerini aynı şeyleri telefonlar için de yaptım telefon parçalarını sökme konusunda uzman oldum diyebilirim artık :)

Çok fazla ürün çıkarmışsınız özellikle çevirmeli telefonlar için eskilerden bulmak zor değil miydi nasıl ulaştınız bu kadar ürüne ?

İlk zamanlar eskiciden aldım talep çoğalınca başka yollar araştırdım. Bakanlıkların depolarında bekleyen daktilo ve telefonların ihale ile verildiğini öğrendim hemen araştırma yapıp ulaşım sağladım bu şekilde toplu alımlar yaptım.

Ne kadar bir süreç alıyor bir daktilo ve telefonun boyanması ?

Tam tamına 2 hafta sürüyor çok fazla aşaması var çünkü zeminler plastik. Plastik kolay kolay boya tutmaz o yüzden çeşitli teknikler geliştirdim önce kirli telefonları ozonla yıkıyorum kuruduktan sonra alkol ile siliyorum iki gün bekliyor ardından renk sabitleyici ile zemin geçiyorum sonra başlıyor boyama aşamaları.

Kaynak: Bültenler

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