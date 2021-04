Kübra Büyükduman Kimdir?

Merhaba ben Kübra Büyükduman. Ankara'da doğdum büyüdüm. İlkokul ve liseyi Polatlı'da bitirdim. Üniversite hayatıma Ankara Gazi Üniversitesinde devam ettim. Fen fakültesi Biyoloji mezunuyum. Akabinde öğretmenlik için formasyonumu Yozgat Bozok Üniversitesinden aldım ve hemen öğretmenlik mesleğime adımımı atıp özel sektörde çalışmaya başladım.

Kübra Büyükduman Ne İş Yapmaktadır?

Özel sektörde öğretmenlik mesleğime bir kaç yıl devam ettikten sonra istifa kararı alıp milli eğitime geçmek için adım attım o süreçte kızıma da hamile olduğumu öğrendim ve çalışma şartlarının zorluğu beni bu düşünceye itti sınavlara hazırlanmak için dershaneye gitmeye başladım bu sene olacak olmalı diyordum çünkü hayatıma bir çocuk gelmesi ile çalışma standartlarım değişecekti. Maddi manevi zorluklarla karşılaştığım sınav sürecinin sonunda 15 Temmuz'u ağır yaşadık eşimin iş yeri bombalanmış arkadaşları şehit olmuştu. Eşim bahsettiğim 15 Temmuz gecesi vatan elden gidiyor düşüncesi ile 35 haftalık hamile eşinden helallik dileyip evden ayrıldı yaklaşık 4 gün haber almakta zorlandım mahşer gününü yaşadığını anlatır hep... Her şey normal giderken yaşadığım o stresle 36.haftamda erken doğuma gittim zorlu süreç asıl şimdi başlıyordu, eşim evde yaşayan bir ölü ben hayalleri yıkılan bir kadın hayatımıza neşe getirecek evladımıza bile sevinemedik. Çalıştığım çabaladığım her şey çöp olmuştu. Yaklaşık 6 ay ağır bir depresyon süreci yaşadım ve bir gün aynada kendimle konuşmaya başladım 'Dünyanın tek mesleği öğretmenlik değil Kübra kalk ve kendine B, C, D... Planları kur olmadı mı z ye kadar gitmeli bu planlar. Elimde 6 aylık bir çocuk cebimde sıfır para ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Önce tüm KPSS kitaplarını topladım koli koli hepsini soba yakan komşuma verdim zira her gördüğümde bana acı veren objelere haline gelmişlerdi. Artık rotamı değiştirmiştim...

Evlendiğimiz ilk yıl hiçbir eşya çeyiz almadan Şırnak Beytüşşebap'a gitmiştik can sıkıntısından, cam boyamalara, kaneviçelere, keçeden işlere sarmıştım eski ürünleri hayata geri kazandırmaya çalışıyordum.

Yaptıklarımı hatırladım maliyeti en düşük olan keçe ve kumaşlarla başladım o kadar çok ürün ürettim ki önce iğnelikler ile başladım yaptıkça geliştirdim eşe dosta komşuya akrabaya satmaya başladım. Elde ettiğim para ile mevcut boyalarıma eklemeler yaptım malzeme aldım ve artık daha geniş kitlelere ulaşmam lazım diyerek sosyal medyada sayfalar açtım tam 1 sene boyunca maliyetine ürünler satıp ürün çeşitliliği ve sirkülasyonu artırdım ve 1 senenin sonunda para kazandığımı görmeye başladım zorlu bir süreçti sorumluluklarım ağırdı çocukla bunları yapmak hiç de kolay olmadı. Bu süreç devam ederken önce vergi muafiyet belgemi aldım kargo anlaşması yaptım işimi büyütmemdeki ilk adımdı. Sonraki sene yaptığım ürünlerin ham maddelerinin toptancılarını buldum anlaşmalar yaptım. Bu süreçte yaptığım ilginç çalışmalardan biri de eski daktilo ve çevirmeli telefonları boyadım aksesuar olarak hayata döndürdüm ve bu insanların çok dikkatini çekti üstelik daktilolarım çalışır halde idi bir kaç ürünü bozduktan sonra artık tam bir usta olduk eşimle :) Tüm bu ürünleri evimde çocuğumla yaptım evini atölyeye çeviren bir anne oldum kömürlüğümü depo yaptım komşularım yardım etmeye başladı onlara parça başı boyama karşılığı ücretler verdim iş gittikçe büyümeye başladı verdiğim emeklerle, yurtdışından ulaşan aracı firmalarla çalıştık ve artık daha büyük hayaller kurmaya başladım.

Kübra Büyükduman Hedefleri Nelerdir?

Hayalim ve hedefim büyük bir üretim atölyesi ve e-ticaret sistemi kurmak bunun için maddi ve bilgi tabanlı bir zemin hazırlığındayım. Kendi malzememi kendim üretmek ham ve boyalı ürün satmak bir hobi market zinciri oluşturmak en büyük hayalim. Bir girişimci kadın olarak tüm kadınlara ilham olmak istiyorum ben sıfır sermaye ile yaptım siz de yapabilirsinizi göstermek istiyorum. Bir çok kadına iş istihdamı sağlayabilmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki güçlü kadın demek güçlü toplum demektir.

Kaynak: Bültenler