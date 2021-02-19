Kubilay Kanatsızkuş taraftar hasreti çekiyor

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı maçlar seyircisiz oynandığı için taraftar hasreti çektiklerini belirtti.

Kubilay Kanatsızkuş, Yeni Malatyaspor TV'ye yaptığı açıklamada, Malatya'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

En büyük hayalinin A Milli Takım forması giymek olduğunu söyleyen Kanatsızkuş, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Malatyaspor'da başarılı olmak istiyorum. Takım olarak yukarılara oynamak istiyoruz. Profesyonel olduktan sonra Avrupa'ya gitmek gibi bir hayalim vardı, inşallah bunu gerçekleştiririm. Takımın geneliyle iyi anlaşıyorum. Takımın en çalışkanı yaşına rağmen Umut Bulut ve fitnessten çıkmayan Eray İşcen olabilir. Pandemiden dolayı taraftar hasreti çekiyoruz. Umarım en kısa sürede pandemi biter taraftarımızla buluşuruz, onlarla birlikte başarıdan başarıya koşarız. İstediğimiz yerde ligi bitirmeyi umut ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş