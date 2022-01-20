Kubilay Kanatsızkuş, Çaykur Rizespor'da - Haberler Spor
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Kubilay Kanatsızkuş, Çaykur Rizespor'da

Kubilay Kanatsızkuş, Çaykur Rizespor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'da oynayan Kubilay Kanatsızkuş ile 3 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'da oynayan Kubilay Kanatsızkuş ile 3 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'da forma giyen 24 yaşındaki hücum oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kanatsızkuş, Çaykur Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'un Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan imzayı attı. - RİZE

Kubilay Kanatsızkuş, Çaykur Rizespor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Karadeniz, Rizespor, Spor, Haber

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