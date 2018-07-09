Kubilay Aktaş, Gazişehir Gaziantep'e İmza Attı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, son olarak İstanbulspor forması giyen başarılı futbolcu Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı. Geçen yılın dikkat çeken genç orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş, Gazişehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı törene minik kardeşi Ahmet ile birlikte katıldı. 29 Ocak 1995 tarihinde Fransa'nın Saint-Priest şehrinde dünyaya gelen Kubilay Aktaş, futbola St-Etienne alt yapısında başladı. 2015 yılında Türkiye'ye dönen genç futbolcu sırasıyla Kasımpaşa, Boluspor ve son olarak İstanbulspor formalarını giydi. 2017-2018 sezonunda İstanbulspor ile lig ve kupada toplam 37 maça çıkan Aktaş, bu maçların 35'inde ilk 11'de sahaya çıkıp, büyük çoğunluğunda 90 dakika sahada kaldı. Aktaş, geçen sezon oynadığı maçlarda 1 gol, 1 asistlik performansa imza atmıştı.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)