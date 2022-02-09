Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka hayatı ve biyografisi! Kubilay Aka kaç yaşında, nereli?

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KUBİLAY AKA KİMDİR?

12 Nisan 1995 İstanbul doğumlu Kubilay Aka 26 yaşındadır. Muğla'da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken tesadüfen keşfedilen ve Vatanım Sensin dizisinin deneme çekimlerine çağırılan Kubilay Aka, dizide Ali Kemal karakterine hayat vererek ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.

Doğum tarihi: 12 Nisan 1995

Kaç yaşında: 26 yıl yaşında Haberler.com Haber'>son dakika Haber'>haberler, gündem Haber'>haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Nereli: İstanbul

Boy: 1,83 m

1995 yılında dünyaya gelen Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun olmuştur. Daha sonraları oyunculuk eğitimi almıştır. Kanal D'de yayımlanmış Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal ve Çukur dizisinde Celasun karakterlerini canlandırmıştır. 2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşmıştır. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandırmıştır. 2021 yılında Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral ile başrolü paylaşmıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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