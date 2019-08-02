Kubilay Aka ile birlikte olduğu söylenen Hilal Altınbilek kimdir?

Vatanım Sensin dizisinde tanışarak yeni aşka yelken açan Kubilay Aka ile Miray Daner ayrıldıklarını duyurmuşlardı. Olayın ardından Aka'nın, Hilal Altınbilek olduğu öne sürülen bir kadınla görüntüleri ortaya çıktı. Hilal Altınbilek hayatı, boyu, yaşı haberimizde…

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzle oyuncusu, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Tiyatro eğitimine ilkokul öğreniminin hemen ardından başlayan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı.

DERİN SULAR DİZİSİ İLE TANINDI

Altınbilek, 2011 yılında Şükrü Özyıldız ile birlikte başrolde oynadığı "Derin Sular" dizisi ile tanınmaya başladı. Ardından, Karagül isimli dizide canlandırdığı Özlem karakteri ile dikkatleri çekti. 2018 yılında Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği 'Çocuklar Sana Emanet' filminde yer aldı. Hilal Altınbilek, 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve Kova burcudur.

YER ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Çocuklar Sana Emanet (Sinema Filmi) – 2018

Bir Zamanlar Çukurova (TV Dizisi) – 2018

Hayatımın Aşkı (Nil) (TV Dizisi) – 2016

Karagül (Özlem)(TV Dizisi) – 2013 – 2015

Derin Sular (İrem) (TV Dizisi) – 2011