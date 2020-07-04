Kubbesinde "Hazreti İsa ve Havari" figürleri bulunan camide namaz kılma sevinci Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan ve kiliseden camiye çevrilen, kubbesinde "Hazreti İsa ve havari" figürleri bulunan Maden Camisi'nde vatandaşlar vakit namazlarını sosyal mesafeye uygun şekilde kılıyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan ve kiliseden camiye çevrilen, kubbesinde "Hazreti İsa ve havari" figürleri bulunan Maden Camisi'nde vatandaşlar vakit namazlarını sosyal mesafeye uygun şekilde kılıyor.

Mahalle sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir aranın ardından Maden Camisi'nde namaz kılmanın sevincini yaşıyor. Namaz vakitlerinde camiye gelen vatandaşlar, cemaatle namazlarını kılabiliyor.

Caminin imam vekili müezzin Hasan Erdemir, AA muhabirine, uzun bir aranın ardından camilerin cemaatine kavuştuğunu söyledi.

Cami içine sosyal mesafeyi koruyacak şekilde bantlar yerleştirdiklerini belirten Erdemir, "Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı önlemler kapsamında namaz öncesi ve sonrasında genel temizlik ve hijyen çalışması yapıyoruz. Maskesiz ve seccadesiz gelenlere müsaade etmiyoruz. İnşallah alınan bu tedbirlerle sıkıntılı günleri en kısa sürede atlatacağız." dedi.

Erdemir, yılda yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği caminin kubbesinde bulunan figürlerin özel bir düzenek sayesinde namaz vakitlerinde kapatılıp diğer vakitlerde tekrar açıldığını anlatarak, "Camimizi ziyarete gelen buradan göç eden kişilerin torunları, figürlerin muhafaza edildiğini gördüklerinde teşekkür ediyorlar." ifadesini kullandı.

- Maden Camisi

İlçede gümüş madenlerinde çalışan Rum işçilerin isteği üzerine 1800'lü yıllarda yaptırılan kilise, Lozan Barış Antlaşması kapsamında 1924 yılında bölgeden ayrılan Rumların yerine Batı Trakya'daki Türklerin yerleştirilmesiyle cami olarak kullanılmaya başlandı.

İlçede 1996 yılında meydana gelen depremde hasar gören caminin tadilatı sırasında kubbesinde var olan Hazreti İsa ve havarilerin figürleri ortaya çıktı.

Bunun üzerine Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılarak figürler aslına uygun olarak düzenlendi.

Kaynak: AA