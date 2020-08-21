Kubbesi açılıp kapanan camide klimasız ferah namaz - Kubbesi açılıp kapanan camide klimasız ferah namaz Bursa'da cuma namazında kubbesi açılan camiye büyük ilgi Bursa'da kubbesi uzaktan kumandayla açılıp kapanan camide, korona tedbirleri kapsamında yasaklanan klimalara gerek kalmadan, cemaat ferah bir şekilde namaz kılıyor.

- Kubbesi açılıp kapanan camide klimasız ferah namaz

Bursa'da cuma namazında kubbesi açılan camiye büyük ilgi

BURSA - Bursa'da kubbesi uzaktan kumandayla açılıp kapanan camide, korona tedbirleri kapsamında yasaklanan klimalara gerek kalmadan, cemaat ferah bir şekilde namaz kılıyor. Cuma günleri vatandaşlar bu camiye akın ediyor.

Nilüfer'e bağlı Beşevler Mahallesinde bin 250 metrekare alan üzerine mini bir külliye şeklinde inşa edilen Safa Camii, açılıp kapanan kubbeye sahip. Cami, bilhassa yaz aylarında cuma namazlarında büyük ilgi görüyor. Ortadoğu ve modern mimari örneklerini taşıyan, kubbe kısmının 120 metrekarelik bölümü uzaktan kumanda sistemiyle açılıp kapanan caminin aydınlatmasında led ampuller kullanılırken, enerji tasarrufu için klima bulunmuyor.

Korona günlerinde klimasız ferah namaz kılınıyor

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs sebebiyle mabetler bir müddet kapatılmıştı. Camiler tekrar ibadete açılırken, bazı kurallar geçerli hale getirildi. Camilere maskesiz girilmediği gibi, aynı zamanda sosyal mesafe kurallarına uyularak namaz kılmak mecburi hale getirildi. Bu kuralların haricinde namaz sırasında klimalarında açılmama kararı alındı. Sıcak yaz günlerinde cemaatin yoğun olduğu cuma namazında vatandaşlar Safa Camii'ne akın etti. Kubbesinin 120 metrekarelik alanı uzaktan kumandayla açılan camide cemaat ferah ferah namaz kılıyor.

Cemaatin kubbesi açılan camide namaz kılmaktan çok memnun olduğunu belirten cami imamı Ali Sevimli, "Klimaların camilerde çalışması yasak, zaten bizim camimizde klima kullanılmıyor. Yapıldığı günden beri camimize klima taktırmadık. Enerji tasarrufu ve hava cereyanını sağlamak için kubbeyi açıyoruz. Hem tasarruf hemd e doğal bir ortam olduğu için vatandaşlarımız bu durumdan çok memnun" ifadesinde bulundu.

Kaynak: İHA