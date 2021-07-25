Kubbelerin arasında, hamamın avlusunda...
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Kubbelerin arasında, hamamın avlusunda...

Kubbelerin arasında, hamamın avlusunda...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Cağaloğlu Hamamı'nın avlusundaki 1741 Lokanta, hamamın işletmecisi Osman Yitgin ile şef Durukan Özgen'in girişimi. Adını, binanın yapılış tarihinden alıyor.

Cağaloğlu Hamamı'nın avlusundaki 1741 Lokanta, hamamın işletmecisi Osman Yitgin ile şef Durukan Özgen'in girişimi. Adını, binanın yapılış tarihinden alıyor. Restorana hamamın içinden geçiyoruz. Kapıdan girdiğimiz anda sabun kokusu duyuluyor, ardından bir resepsiyon çıkıyor karşımıza. Görevli, yemeğe mi yoksa hamama mı geldiğimizi soruyor, "Yemek" deyince, kubbelerin arasındaki şık avluya doğru eşlik ediyor bize...

MODERN ANADOLU MUTFAĞI

Çok masalı, büyük bir restoran değil burası ama uzun, şık bir barı var. Şef Durukan Özgen menüyü Anadolu'nun her yerinden gelen malzemeleri geleneksel ve yeni tekniklerle birleştirerek hazırlıyor. Restoranın en çok tercih edilen lezzetleri: Tiritli pide (110 lira), Cunda ezme (79 lira), kuzu taraklı (225 lira), enginar mantısı (150 lira) ve zerde (85 lira). İçinde başlangıç, ana yemek ve tatlının olduğu tadım menüsünü isteyip 'modern Anadolu' mutfağını deneyimleyebilirsiniz. Bu menünün fiyatı kişi başı 390 lira.

1741 Lokanta'nın geniş bir alkollü ve alkolsüz kokteyl menüsü de var. Kokteyl fiyatları 95-120 lira arasında. Mekan pazar hariç her gün 12.00-00.00 arasında açık. 12.00'den 17.00'ye kadar ekşi maya pideler ve kuzu kebaplar servis ediliyor. 17.00 sonrası restoran menüsüne geçiyorlar. Ancak belirtelim, bazen 10 gün öncesinden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Tel: (0533) 145 17 41

Kaynak: Hürriyet

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