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Kubbealtı Vakfı Yazma Eserler Kataloğu okurlarla buluştu

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel
Kubbealtı Vakfı Yazma Eserler Kataloğu okurlarla buluştu

Kubbealtı Vakfının bünyesindeki tarihi yazma eserleri gün yüzüne çıkaracak Kubbealtı Vakfı Yazma Eserler Kataloğu yayımlandı.

Kubbealtı Vakfının bünyesindeki tarihi yazma eserleri gün yüzüne çıkaracak Kubbealtı Vakfı Yazma Eserler Kataloğu yayımlandı.

Katalog, Türkçe ve İngilizce iki ayrı kitap olarak Prof. Dr. Uğur Derman'ın danışmanlığında, Dr. Şebnem Eryavuz, Dr. Gülnur Duran, Dr. Sabiha Göloğlu ve Orhan Sakin tarafından hazırlandı ve edisyonu Samiha Uluant tarafından yapıldı.

İngilizce baskısı "Catalogue of the Manuscripts in the Collection of the Kubbealtı Foundation" ismiyle yayımlanan eserin İngilizce tercümesini Dr. Irvin Cemil Schick gerçekleştirdi.

Dr. Ekrem Hakkı Ayverdi'nin hayatı boyunca topladığı ve vefatından sonra Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfına bağışladığı el yazmaları, 15. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına Osmanlı hat sanatına yön veren hattatların eserlerinden oluşuyor.

Vakfın 50. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle hazırlanan ve 240 el yazması eserin tanıtıldığı katalogda, nadide Kur'an-ı Kerimler, cüz ve dua kitapları, Dela'ilü'l-Hayratlar, tezhipli elifba cüzlerinin yanı sıra Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Osmanlı mimari tarihi araştırmalarında yararlandığı el yazması tarih kitapları ve mecmuaları yer alıyor.

Katalogda ayrıca Şeyh Hamdullah, Mustafa Kanlıcavi, Suyolcuzade Mustafa Eyyubi, Hafız Osman, Mustafa Kütahi, Şekerzade Mehmet Efendi, Abdullah Zühdi Efendi, Kayışzade Hafız Osman, Mahmud Celaleddin Efendi ve Esma İbret Hanım, Yahya Hilmi, Hasan Rıza, Aziz Efendi gibi hattatların, Fazdullah bin Arab, Ali Üsküdari, Hüseyin Hüsni gibi müzehhiplerin eserleri de bulunuyor.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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